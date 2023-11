مجلس أمناء جامعة دبي يستعرض التقرير المالي والإداري وموازنة 2024

كما تضمن التقرير البرامج الجديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير التي طرحتها الجامعة اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري، والتي تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، وتتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، الذي سيتسم بالتنافسية الشديدة، وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال.

وناقش المجلس تقرير رئيس الجامعة حول تجديد اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لبرامج الجامعة، وتجديد اعتماد رابطة تطوير كليات إدارة الأعمال الدولية لبرامج كلية دبي للأعمال خلال العام المقبل، ودور هذه الاعتمادات المحلية والعالمية في مراقبة وتحسين جودة التعليم، وذلك لمنح الطلبة إمكانيات أفضل لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.

وأشاد ماجد الشامسي وأعضاء مجلس الأمناء بما تحقق من إنجازات وبرامج وأنشطة أكاديمية وإدارية وبالمؤتمرات الدولية التي نفذتها الجامعة خلال العام الأكاديمي الماضي والتي تستعد لتنفيذها وتؤكد على ريادتها ومواكبتها لكل جديد في قطاعات مهمة في مجالات القانون والهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات والأمن الإلكتروني والبيئة والدراسات المستقبلية.

وتوجه بالشكر إلى أسرة الجامعة ممثلة في رئيس الجامعة ونوابه وفريق العمل الأكاديمي والإداري الذي ساهم في تنفيذ هذه البرامج والأنشطة وتحقيق هذه الإنجازات.

