محمد بن سعود: 27 أكتوبر 2010 علامة فارقة في مسيرة رأس الخيمة التنموية

أكد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لم يدخر جهداً منذ توليه مقاليد الحكم، في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على كافة الصعد، وفي مختلف المجالات التنموية.

وقال سموّه في كلمة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم التي تصادف اليوم الجمعة، إن تاريخ 27 أكتوبر 2010، شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة، هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والتقدم والازدهار، والمتمثلة في العديد من الإنجازات والمبادرات بكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التنموية.

وأضاف سموّه: «إن صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أدرك مبكراً أن الإنسان المتحضر المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأساس المتين، والقاعدة الصلبة للنماء والتطور، والمساهم الفاعل في بناء وتقدم وطنه، من هنا أعطى سموّه الاستثمار في العقول البشرية الأولوية، وفق رؤية ثاقبة قائمة على الاستثمار بسخاء في المعرفة والتعليم المتقدم، وتحسين جودة النظام التعليمي، والتركيز على دعم الابتكار، وما تشهده إمارة رأس الخيمة اليوم من تطور وازدهار في قطاع التعليم، يُظهر مدى الاهتمام الذي أولاه صاحب السموّ الشيخ... headtopics.com

وتابع سموّه أن النهضة التنموية المدهشة التي شهدتها إمارة رأس الخيمة في ظل حكم صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي لم تقتصر على قطاع التعليم فقط؛ بل شملت كافة القطاعات، ومنها قطاع الصحة المهم والحيوي، والبنية التحتية المتطورة والمتينة، والقطاع الاقتصادي والصناعي الواعد؛ حيث باتت إمارة رأس الخيمة قوة اقتصادية ناهضة، تتمتع بمقومات قوية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ودعمه المستمر للقطاع الاقتصادي بالإمارة؛ حيث يمتاز اقتصاد رأس الخيمة بقاعدة اقتصادية متنوعة، وبيئة...

واختتم سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي كلمته بهذه المناسبة، قائلاً: «إن الاحتفاء بذكرى تولي صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم، تشكل مناسبة لاستعراض مسيرة الإنجازات التنموية التي شهدتها الإمارة، وفي نفس الوقت تعتبر فرصة لشحذ الهمم، وتأكيد التصميم على تعزيز وترسيخ تلك الإنجازات؛ فالتنمية مسيرة متواصلة ومتصلة، لا تتوقف ولا تهدأ، وتنتقل من محطة متقدمة إلى أخرى أكثر تقدماً وازدهاراً». headtopics.com

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