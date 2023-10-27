سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 التي تستضيفها رأس الخيمة من 26 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي،" أن استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقارب الثقافي وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة".

وأضاف سموه " نعتز باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يؤكد على مكانة إماراتنا كوجهة للسياحة والسياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية بفضل ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية حديثة ومرافق عصرية وفق أعلى المعايير الدولية وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية." headtopics.com

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