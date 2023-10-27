مسيّرة مجهولة الهوية تضرب طابا.. والجيش المصري يحقق

أكد العقيد غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، سقوط إحدى الطائرات الموجهة من دون طيار مجهولة الهوية الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأوضح المتحدث العسكري أنه جراء الحادث «وقعت إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد، وخرجوا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية». وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق منذ صباح الجمعة، أن 4 من بين المصابين الستة في الحادث غادروا المستشفى.وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقطت المسيّرة على مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي بمحافظة جنوب سيناء.

وتلعب مصر دوراً نشطاً في التفاوض على وصول المساعدات للفلسطينيين، وفي محاولة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والدعوة إلى وقف إطلاق النار. لكن قربها من خط المواجهة يعرضها للمخاطر، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض عدد من عناصر المراقبة الحدودية لإصابات، بعدما أصيب أحد أبراج المراقبة بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، واعتذرت إسرائيل عن الحادث.وتقع طابا في شبه جزيرة سيناء المصرية، وهي وجهة سياحية شهيرة، وتبعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة عن شرم الشيخ على البحر الأحمر. headtopics.com

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