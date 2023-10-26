سعود بن صقر.. قيادة حكيمة وآفاق واعدة وتنمية مُستدامة

ومُستدام في الإمارة، فيما تفرد «الخليج» في الذكرى ال13 لتولي سموّه مقاليد الحكم في الإمارة، مساحة رحبة لقراءة الإنجازات التنموية، ورصد المُكتسبات الحضارية، التي حصدتها رأس الخيمة، مُستندةً إلى قواعد صلبة من الفكر التنموي المُستدام، الذي يولي العِلم والبحث العلمي دوراً قيادياً، ويمنح «التعليم» موقعاً ريادياً في قيادة ركب التحديث والتطوير في رُبوعها.

وبعد عودته من الولايات المتحدة عام 1978، عُين رئيساً للديوان الأميري. وفي عام 1986 تولى رئاسة المجلس البلدي؛ حيث واصل تركيزه على تطوير البنية التحتية وأطر الحوكمة في الإمارة. وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، تولى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، رسمياً مقاليد الحكم في رأس الخيمة، خلفاً لوالده الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، ليحرص منذ ذلك الحين على مواصلة مسيرة التنمية، وتنويع المحفظة الاقتصادية، الذي ترافق مع اهتمامه بالعمل على تعزيز مستوى الحياة في الإمارة، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة.ويحرص سموّه، على توفير أعلى مستويات الجودة في التعليم والرعاية الصحية.

4 موانئ، منها ميناء صقر، أكبر ميناء مناولة في الشرق الأوسط، ومدينة رأس الخيمة الملاحية، المنطقة الحرة الوحيدة بالمنطقة، التي تمتلك وصولاً مباشراً للبحر عبر ميناء مُخصص، وشهدت حركة الاستيراد والتصدير في ميناء صقر نمواً بمعدل الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ حيث ناولت موانئ رأس الخيمة 75 مليون طن من البضائع سنوياً، وأضافت عملية التوسع في الميناء، التي انتهت عام 2019، رصيفين للمياه العميقة، القادرة على التعامل مع السفن الكبيرة، لتبلغ طاقته السنوية 95 مليون طن، ما يجعله أحد أكبر موانئ المناولة في... headtopics.com

تُشكل رأس الخيمة وجهة مثالية لتأسيس الأعمال وتنميتها، وتُعدّ الصناعة أكبر قطاعات الإمارة، بمساهمتها بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي، ما يُؤشر إلى تنوع المحفظة الاقتصادية.الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» من كبرى شركات الصناعة الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتُصدر منتجاتها لنحو 50 دولة، وتنتج يومياً نحو مليون عبوة دواء، من منشآتها البالغ عددها 12 في الإمارات. وفي 2022، أطلقت «جلفار» 22 منتجاً جديداً.

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برعاية سعود بن صقر.. شرطة رأس الخيمة تنظم المؤتمر الدولـي الأول لعلوم الطـب الشرعيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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أحمد بن سعود القاسمي يفتتح مصنع «ني مت» لإعادة تدوير المواد غير القابلة للصدأموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن سعود يفتتح مصنع «ني مت» لإعادة تدوير المواد غير القابلة للصدأافتتح الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، الأربعاء، مصنع «ني مت لإعادة التدوير» المنشأة المتخصصة في إعادة تدوير المواد غير القابلة للصدأ، والتي تم إنشاؤها على مساحة تبلغ أكثر من 29 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» باستثمارات تبلغ نحو 40 مليون درهم. اقرأ أكثر ⮕