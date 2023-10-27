محمد بن سعود : تاريخ 27 أكتوبر 2010 شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة

وقال سموه في كلمة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم التي تصادف اليوم ، إن تاريخ 27 أكتوبر 2010 شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة ، هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والتقدم والازدهار ،والمتمثلة في العديد من الإنجازات والمبادرات بكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى أنظمة التعليم والرعاية الصحية،وغيرها من المجالات التنموية .

و تابع سموه أن النهضة التنموية المدهشة التي شهدتها إمارة رأس الخيمة في ظل حكم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لم تقتصر على قطاع التعليم فقط ، بل شملت كافة القطاعات ، و منها قطاع الصحة الهام والحيوي ، والبنية التحتية المتطورة والمتينة ، والقطاع الاقتصادي والصناعي الواعد ، حيث باتت إمارة رأس الخيمة قوة اقتصادية ناهضة ،تتمتع بمقومات قوية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ودعمه المستمر للقطاع الاقتصادي بالإمارة، حيث يمتاز اقتصاد رأس الخيمة بقاعدة اقتصادية متنوعة...

اقرأ أكثر:

wamnews »

خبراء عالميون يستشرفون آفاق الطب الشرعي في رأس الخيمةتحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستعد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لانطلاق اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر.. قيادة حكيمة وآفاق واعدة وتنمية مُستدامةتتواصل إنجازات رأس الخيمة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسط مشهد تنموي مُتكامل اقرأ أكثر ⮕

برعاية سعود بن صقر .. شرطة رأس الخيمة تنظم 'المؤتمر الدولـي الأول لعلوم الطـب الشرعي'رأس الخيمة في 25 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ' المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي' ، الذي يقام لأول مرة في إمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023 بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، رأس الخيمة. اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة- حاكم رأس الخيمة: الرياضة تتجاوز الحدود واللغات وتوحد الناس ، وهي وسيلة فاعلة للارتقاء بجودة الحياة. اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

جامعة محمد بن زايد للعلوم تخرج 242 طالباًتحت رعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، أقامت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اقرأ أكثر ⮕