أمازون تعلن عن نتائج قوية في الربع الثالث .. والإيرادات تقفز 13%‏ متجاوزة 143 مليار دولار

وبلغت ربحية السهم نحو 94 سنتاً لكل سهم في الربع الثالث مقارنة ‏بتوقعات عند 58 سنتاً للسهم، وبلغت الإيرادات 143.1 مليار دولار مقارنة ‏بتوقعات عند 141.4 مليار دولار.‏

وحققت الشركة إيرادات بحوالي 23.1 مليار دولار من مبيعات ‏Amazon Web ‎Services‏ مقابل توقعات عند 23.2 مليار دولار، كما بلغت إيرادات الإعلانات ‏‏12.1 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار توقعها المحللون.‏ .وقالت أمازون ‎‏ في بيانها الرسمي بأن مبيعاتها في الربع السنوي الرابع (الذي ‏يشمل موسم العطلات) من المتوقع أن تتراوح بين 160 و167 مليار دولار، وهو ‏ما يقترب من توقعات المحللين عند 166.6 مليار دولار.‏

وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 13% في الربع الثالث، وهي علامة على أن أعمال أمازون تشهد نموا ملحوظاً بعد صعوبات واجهتها الشركة في عام 2022.‏ وعلق الرئيس التنفيذي للشركة أندي جاسي على هذه البيانات قائلا: "كان لدينا ‏ربعا سنويا قويا بفضل تسارع وتيرة توصيل المنتجات وخفض التكاليف، كما أن ‏مبيعات ‏AWS‏ واصلت النمو بوتيرة صابتة فضلا عن نمو إيرادات الإعلانات ‏بقوة".‏ headtopics.com

وقفز صافي دخل أمازون إلى 9.9 مليار دولار أو 94 سنتاً للسهم من 2.9 ‏مليار دولار أو 28 سنتا للسهم في نفس الفترة قبل عام.‏ وارتفعت إيرادات الإعلانات لدى أمازون بنسبة 26% من نفس الفترة قبل عام، ‏وهذا النمو يفوق الارتفاع في إعلانات غوغل التي بلغت 9%، كما تجاوز نمو ‏إعلانات فيسبوك الذي بلغ 23%.‏

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