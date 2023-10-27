«نيكاي» الياباني يغلق على ارتفاع وأسهم الرقائق تقود التعافي

عاد المؤشر نيكاي الياباني، الجمعة، ليغلق على ارتفاع بعد أن مني بأكبر خسائر في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وقادت أسهم شركات الرقائق هذا التعافي.

وارتفع «نيكاي» 1.27 بالمئة ليغلق عند 30991.69 نقطة بعد أن ترجع في الجلسة السابقة 2.14 بالمئة. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الجلسة على ارتفاع 1.37 بالمئة عند 2254.65 نقطة.وصعد سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.93 بالمئة بعد هبوطه سبعة بالمئة في الجلسة السابقة ومنح ارتفاعه أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

كما صعد سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة كما زاد سهم «شين-إتسو كيميكال» لصناعة رقائق السيليكون 2.06 بالمئة. وقفز سهم «فوجيتسو» لتصنيع الحاسبات 11.99 بالمئة وسجل بذلك أفضل أداء على نيكاي على الرغم من تخفيض الشركة لتوقعاتها للمبيعات والأرباح التشغيلية للعام بأكمله. headtopics.com

لكن سهم «تاكيدا» للأدوية نزل 6.37 بالمئة وشكل أكبر ضغط على نيكاي بعد أن قللت أكبر شركة عقاقير في البلاد توقعاتها لأرباح العام بأكمله 36 بالمئة.(رويترز)

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

«نيكاي» الياباني يسجل أسوأ أداء يومي في 3 أسابيعتراجع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق مسجلاً أسوأ أداء يومي في ثلاثة أسابيع، الخميس، مع تصدر الأسهم المرتبطة بالرقائق موجة بيع واسعة... اقرأ أكثر ⮕

ثلاثية إيفانيلسون تقود بورتو للفوز 4-1 على أنتويربموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

ثنائية هالاند تقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على يانج بويزموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط تركيز على الأرباحارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وسط سلسلة من الأرباح في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. اقرأ أكثر ⮕

النفط يتراجع قليلاً بعد ارتفاع المخزونات الأمريكيةتراجعت أسعار النفط، الخميس الماضي بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وصعود الدولار، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق على خلفية التوترات في الشرق الأوسط اقرأ أكثر ⮕

استمرار قلق المستثمرين يصعد بالذهب قرب 1990 دولاراً للأونصةارتفعت أسعار الذهب، الخميس مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية اقرأ أكثر ⮕