للسنة الثانية على التوالي.. برج خليفة يتصدر أشهر معالم العالم بإيرادات مبيعات التذاكر

توقعت شبكة «باونس» أن يتبوأ برج خليفة، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول في تحقيق أكبر قدر من الإيرادات من مبيعات التذاكر في العالم عام 2023، متفوقاً على معالم العالم الشهيرة، وأن يحتل كذلك المركز السادس في المعلم الأكثر شعبية على مستوى العالم هذا العام.

وأفادت الشبكة الأمريكية المختصة بخدمات تخزين الأمتعة، أن نتائج تحليلها لمعالم العالم الأكثر شعبية والأكثر ربحاً، تم التوصل إليها بناء على مجموعة متنوعة من العوامل تشمل أعداد الزوار السنوية، وأسعار الدخول، وتقييمات «تريب أدفايزر» ومنشورات «إنستغرام» وغيرها.

فحاز برج خليفة على 7.20 من أصل مجموع نهائي 10، حيث حقق في تقييم تريب أدفايزر 4.5 من أصل 5، وعمليات البحث على غوغل 20.3 مليون، وعدد منشورات «إنستغرام» 7.2 ملايين، وعدد مشاهدات «تيك توك» 5.5 مليارات. ووصفت الشبكة الأمريكية برج خليفة بناطحة السحاب المذهلة التي تقع في مدينة دبي وأنه أطول مبنى في العالم تم افتتاحه رسمياً في 4 يناير 2010 مع طابقين للمراقبة، حيث يمكن للسائحين زيارة الطوابق 124 و125 و148 لمشاهدة مناظر مذهلة. headtopics.com

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