5.5 ملايين سيارة مبيعات تويوتا في 6 أشهر والإنتاج يتجاوز 5.7 ملايين

ارتفعت مبيعات مجموعة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 8.

3 % سنوياً لتسجل مستوى قياسياً قدره 5 ملايين و596183 سيارة، ولتمضي الشركة نحو تسجيل مبيعات سنوية قوية للعام الثاني على التوالي بفضل التحسن في الطلب وفي سلسلة إمدادات المكوناتفي الوقت نفسه زاد إنتاج تويوتا، أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم، خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 10% إلى 5 ملايين و738126 سيارة، بما في ذلك إنتاج شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز التابعتين للمجموعة اليابانيةوأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو مبيعات تويوتا وعلامتها الفارهة لكزس في أفريقيا بنسبة 22% خلال الشهور...

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