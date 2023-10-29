بيع 8300 منزل فوق المليون دولار في دبي منذ بداية 2023

وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني ل«دائرة الأراضي والأملاك» أن 10 مناطق استحوذت على الحصة الكبرى من صفقات البيع بأكثر من مليون دولار، بواقع 46 مليار درهم، تعادل 70% من إجمالي مبيعات الفترة، التي تمتد من بداية 2023 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي التي لامست نحو 277 مليار درهم.

وتركزت أبرز مبيعات العقارات السكنية بأعلى من مليون دولار في عدة مناطق، جاءت أعلاها في «نخلة جميرا» بواقع 12.6 مليار درهم، و«برج خليفة» 7.6 مليار درهم، و«دبي هاربور» 6.9 مليار درهم، و«مرسى دبي» بنحو 6.4 مليار درهم، «والخليج التجاري» ب2.64 مليار درهم، و«جزيرة 2» 2.63 مليار درهم، و«دبي كريك هاربور» 2.2 مليار درهم، و«دبي مارينا»2.1 مليار درهم، و«قناة دبي المائية» 1.7 مليار درهم، وفي الوصل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وحقق الربع الثالث أعلى قيمة مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، بما يتجاوز 97.2 مليار درهم موزعة على 31,085 صفقة، مقارنة ب69 مليار درهم (25,262 صفقة) خلال نفس الفترة من 2022 بنمو 40.8% من حيث القيمة.سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 388 مليار درهم، منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول، نتجت عن 115,883 تصرفاً، بنمو 37% و35% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي حققت 283 مليار درهم نتجت عن 85,941 تصرفاً. headtopics.com

وبلغت قيمة مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 9 أشهر من عام 2023 نحو 277 مليار درهم نتجت عن 92,330 صفقة، بنمو 51% و49% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي سجلت 183 مليار درهم، من خلال 61,843 صفقة، ولامست الرهون 89.7 مليار درهم، أما الهبات فدارت حول 21.21 مليار درهم.

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