أمريكيان يخفضان بصمتهما الكربونية | صحيفة الخليج

يذهب بالا سيفارامان بسيارته الكهربائية إلى العاصمة الأمريكية ليشتري ملابس وقطع أثاث مستعملة، فيما يستخدم جهازاً يسخّن بحرارة التحريض، لإعداد أطباقه النباتية، بعدما تخلّى عن فرنه الذي يعمل بالغاز.

ويقول بالا سيفارامان لوكالة فرانس برس: «لقد غمرتنا الأخبار المروعة عن المناخ، وقد يكون من الصعب المحافظة على هدوئنا». والشابان اللذان يعيش كلّ منهما في طرف من الولايات المتحدة، يشغلان وظيفتين تتعلقان بالمناخ. وتبلغ البصمة الكربونية لكل منهما نحو 3 إلى 4 أطنان سنوياً، على ما بيّنت أداة تقييم ذاتي مُتاحة عبر الإنترنت (carbonfootprint.com).

وفي يوم خريفي منعش، يحضر سيفارامان (28 عاماً) السماد إلى إحدى الحدائق المحلية، ثم يفتح حاوية للفرز، ويرمي فيها بقايا نقانق نباتية، وأطباقاً ورقية وغيرها من المواد القابلة للتحلل الحيوي. وبعد ستة أشهر، تُستخدم المادة التي يتم الحصول عليها في أراضٍ مجاورة للمساعدة في عملية زراعة الطماطم والكزبرة والخضراوات. headtopics.com

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