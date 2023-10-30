19.4 مبيعات «الدار» خلال 9 أشهر مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً

حققت شركة الدار نتائج قياسية في الربع الثالث من العام 2023 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 48% مدفوعاً بالمبيعات القياسية والأداء القوي في محفظة الدخل المتكرروبلغت مبيعات المشاريع التطويرية 7.8 مليارات درهم خلال الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخهوبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.

وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليارات درهمووصلت مبيعات المجموعة في الربع الثالث 2023 إلى 7.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 99% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق في تاريخها.

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