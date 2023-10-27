شرطة رأس الخيمة تستضيف ملتقى التميز | صحيفة الخليج

بفرق التميز المتخصصة في رفع الأداء المؤسسي بشرطة رأس الخيمة، من خلال تطبيق مفاهيم ومعايير منظومة التميز الحكومي (GEM 2.0) وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى الشهيد طارق الشحي.

وأشاد علي بن علوان بجهود الفريق ودعم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للتميز والريادة في العمل الشرطي، وتشجيع التنافس الوظيفي الإيجابي بإتاحة المجال لمنتسبي الشرطة في المشاركة ضمن فئات جائزة وزير الداخلية للتميز، وتقديم أفضل الإنجازات الشرطية، وابتكار أحدث الأنظمة والممارسات التي من شأنها تطوير مستوى الأداء المؤسسي وتوفير خدمات نوعية واستباقية تسعد المجتمع وتحقق جودة الحياة، لدعم الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2023-2026.

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شرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى التميز للمشاركين بفرق التميز المؤسسيرأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / استضافت شرطة رأس الخيمة ملتقى التميز للمشاركين بفرق التميز المؤسسي حيث التقى اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بفرق التميز المتخصصة في رفع الأداء المؤسسي بشرطة رأس الخيمة، من خلال تطبيق مفاهيم ومعايير منظومة التميز الحكومي (GEM 2.0) وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى الشهيد طارق الشحي. اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر.. قيادة حكيمة وآفاق واعدة وتنمية مُستدامةتتواصل إنجازات رأس الخيمة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسط مشهد تنموي مُتكامل اقرأ أكثر ⮕

شرطة رأس الخيمة تضبط سائقاً استعرض بمركبته أمام إحدى دورياتهاضبطت شرطة رأس الخيمة شاباً 20 عاماً بعد قيامه بالاستعراض بمركبته أمام دورية شرطية في إحدى المناطق الواقعة جنوب الإمارة وحجزت مركبته اقرأ أكثر ⮕

فيديو| شرطة رأس الخيمة تضبط سائقاً استعرض بمركبته أمام إحدى دورياتهاضبطت شرطة رأس الخيمة شاباً 20 عاماً بعد قيامه بالاستعراض بمركبته أمام دورية شرطية في إحدى المناطق الواقعة جنوب الإمارة وحجزت مركبته اقرأ أكثر ⮕

شرطة رأس الخيمة تضبط سائقاً استعرض بمركبته أمام إحدى دورياتهاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة- حاكم رأس الخيمة: الرياضة تتجاوز الحدود واللغات وتوحد الناس ، وهي وسيلة فاعلة للارتقاء بجودة الحياة. اقرأ أكثر ⮕