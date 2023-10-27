حماس: إطلاق سراح المحتجزين يتطلب وقفاً لإطلاق النار

الحرب الجوية التي قال إن إسرائيل تعاقب بها القطاع.نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، عن قيادي في حماس يزور موسكو، قوله إن تحديد مكان كل من احتجزتهم فصائل فلسطينية مختلفة من إسرائيل خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول يحتاج إلى وقت. وأضاف أبو حامد «لقد أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة، ومن ثم إطلاق سراحهم».

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» إلى 310، وعدد الأسرى لدى «حماس» إلى 229. وقال في مؤتمره الصحفي اليومي: «أبلغنا ذوي 229 مختطفاً في غزة حتى الآن، وأبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب.حذّر أهالي الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مساء الخميس من أنّ صبرهم نفد، مطالبين الحكومة باستقبالهم في الحال.

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