الجيش الهندي يعلن مقتل خمسة متمردين في كشمير

وأضاف في منشور على منصة «إكس» أن الاشتباك اندلع بالقرب من خط المراقبة على الحدود بين الهند وباكستان.وفي منتصف سبتمبر/أيلول قُتل ثمانية أشخاص، بينهم متمردان، في اشتباكات دارت في الجزء الذي تديره الهند من كشمير بين قوات الجيش والشرطة الهندية ومقاتلين انفصاليين.

ويومها قالت الشرطة الهندية إن أحد المتمردين اللذين قتلا هو عزير خان، القائد المحلي لجماعة «عسكر طيبة». وكشمير ذات الأغلبية المسلمة مقسّمة بين الهند وباكستان اللتين تطالبان منذ استقلالهما عام 1947 بالسيادة على كامل أراضي هذا الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا. وخاضت الدولتان المتنافستان ثلاث حروب للسيطرة على هذه المنطقة.وتتّهم نيودلهي إسلام آباد بتشجيع حركة التمرّد، وهو ما تنفيه باكستان. وفي 2019 ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وضع الحكم الذاتي الجزئي الذي كان يتمتع فيه إقليم جامو وكشمير ووضعته تحت الإدارة الهندية المباشرة.

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