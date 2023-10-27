حماس: إطلاق الرهائن قبل وقف إطلاق النار «غير ممكن»

نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو في وفد حماس الذي يزور موسكو قوله: إن حماس لا يمكن أن تطلق سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عنه القول إن حماس تحتاج إلى وقت لتحديد مكان كل من نقلتهم فصائل فلسطينية مختلفة من إسرائيل إلى غزة في هجوم يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأضاف القيادي «لقد أسروا العشرات من الأشخاص، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم».

ونقلت كوميرسانت عنه قوله: إن هناك حاجة إلى أوضاع هادئة لإنجاز هذه المهمة، وقالت حماس الخميس إن نحو 50 من الرهائن قتلوا في غارات جوية إسرائيلية.وألقت روسيا مراراً باللوم في الأزمة الحالية على فشل الدبلوماسية الأمريكية، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واستئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية. headtopics.com

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