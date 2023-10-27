النفط يصعد على وقع تطورات الحرب.. وبرنت فوق 89 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، الجمعة، مع ورود تقارير عن أن الجيش الأمريكي قصف أهدافاً إيرانية في سوريا مما أثار مجدداً المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بما قد يؤثر على الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.32 دولار أو 1.5% إلى 89.25 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.29 دولار بما يعادل 1.6% إلى 84.50 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس: «إن الضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها جاءت رداً على هجمات وقعت مؤخرا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وهي هجمات تزايدت منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول».وعلى الرغم من أن الضربات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران، التي تدعم الفلسطينيين. headtopics.com

ويتجه الخامان رغم ذلك صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ تراجعت العلاوة المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية قليلاً عندما لم تتأثر إمدادات النفط من خارج نطاق منطقة الصراع المباشرة. وأبقى محللون من «جولدمان ساكس» توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولاراً للبرميل، لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.

وأشاروا في مذكرة إلى أن الأسعار قد تقفز بما يصل إلى 20% في حالة تحقق الاحتمال الأقل ترجيحاً، وهو تعطل التجارة عبر مضيق هرمز الذي يمر منه 17% من إنتاج النفط العالمي. وقال محللون: «إن عمليات الخفض الطوعي للإنتاج من السعودية وروسيا والتي ستظل سارية حتى نهاية العام، أدت إلى قلة الإمدادات في الأسواق العالمية ودعمت الأسعار». (رويترز) headtopics.com

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