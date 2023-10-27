شرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى التميز للمشاركين بفرق التميز المؤسسي

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود الفريق ودعم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للتميز والريادة في العمل الشرطي، وتشجيع التنافس الوظيفي الإيجابي باتاحة المجال لمنتسبي الشرطة في المشاركة ضمن فئات جائزة وزير الداخلية للتميز، وتقديم أفضل الانجازات الشرطية، وابتكار أحدث الأنظمة والممارسات التي من شأنها تطوير مستوى الأداء المؤسسي وتوفير خدمات نوعية واستباقية تسعد المجتمع وتحقق جودة الحياة، لدعم الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية 2023-2026 .

ووجه اللواء بن علوان الشكر والثناء إلى جميع القائمين على منظومة التميز المؤسسي بشرطة رأس الخيمة، تقديراً لجهودهم المتميزة في متابعة ونشر مفاهيم ومعايير التميز المؤسسي، واستثمار المواهب المحترفة من خلال استثمار المعارف الضمنية لتشجيع التبادل المعرفي، فضلاً عن دورهم البناء في التخطيط والتنظيم للمشاركات في جوائز التميز، وتشجيع وتحفيز منتسبي الشرطة للمنافسة بقوة في كافة الجوائز المؤسسية والحكومية، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي .

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سلطان بن أحمد يطلق جائزة «تميّز» | صحيفة الخليجأعلن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة إطلاق جائزة التميز المؤسسي «تميّز» على مستوى الجهات التي يترأسها سموه اقرأ أكثر ⮕

سلطان بن أحمد يطلق جائزة التميز المؤسسي «تميّز»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

برعاية سعود بن صقر .. شرطة رأس الخيمة تنظم 'المؤتمر الدولـي الأول لعلوم الطـب الشرعي'رأس الخيمة في 25 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ' المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي' ، الذي يقام لأول مرة في إمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023 بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، رأس الخيمة. اقرأ أكثر ⮕

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فيديو| شرطة رأس الخيمة تضبط سائقاً استعرض بمركبته أمام إحدى دورياتهاضبطت شرطة رأس الخيمة شاباً 20 عاماً بعد قيامه بالاستعراض بمركبته أمام دورية شرطية في إحدى المناطق الواقعة جنوب الإمارة وحجزت مركبته اقرأ أكثر ⮕