سعود بن صقر يحضر أفراح القواسم والمعلا

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز بن جمال القاسمي إلى كريمة الشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا.

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز بن جمال القاسمي إلى كريمة الشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا.كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في منزل الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي في الخران برأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. (وام)

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سعود بن صقر يحضر أفراح القواسم والمعلارأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز بن جمال القاسمي إلى... اقرأ أكثر ⮕

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