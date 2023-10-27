«حماس» تعلن إطلاق «رشقات صاروخية» باتجاه إسرائيل

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس عبر تليغرام إنها أطلقت رشقات صاروخية في اتجاه إسرائيل رداً على «المجازر بحق المدنيين» الفلسطينيين.

كما أعلنت حركة حماس انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك «لارتكاب مجازر». وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة «سلطات إسرائيل تقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل لارتكاب مجازر»، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يقوم «بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع».

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