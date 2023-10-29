ساراغوسا يضع بصمته قبل الرحيل عن خورفكان

الجزيرة خلال المباراة التي جمعت الفريقين لى استاد صقر بن محمد القاسمي في ختام مواجهات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفي.

بهذا الفوز الذي يعد الأكبرلـ«النسور» على «فخر العاصمة» في عصر الأحتراف، يصل خورفكان برصيده إلى 7 نقاط قافزاً إلى المركز العاشر، فيما توقف رصيد الجزيرة عند العشر نقاط متراجعاً إلى المركز الخامس ومبتعداً عن الصدارة بـ5 نقاط..

فاجأ «النسور» ضيفه الجزيرة عبر التقدم بـ«ثلاثية» خلال شوط اللعب الأول، حملت توقيع البرازيلي تياغو، ومواطنه لورينسي، وشاهين سرور، وفي الحصة الثانية لعبت تغييرات الهولندي فرانك مدرب الجزيرة دوراً كبيراً في ظهور فريقه بمستوى أفضل وقلص الفارق بهدفين عن طريق العطاس وعلي مبخوت لكنها لم تكن كافية في العودة للمباراة خاصة مع تاكيد أبناء الخور التفوق بالهدف الرابع عبر البديل انتونيو فالمور. headtopics.com

أكد الإسباني جيرارد ساراغوسا مدرب خورفكان والذي سيترك منصبه لنظيره المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش الذي تم التعاقد معه مؤخراً لقيادة «النسور» في المرحلة المقبلة، سعادته بالفوز والأداء البطولي للفريق على حد وصفه، وكسب ثلاث نقاط ثمينة أمام أفضل فريق هجومي في الدوري، وأشار إلى أن فريقه ظهر بشكل جيد وأظهر شخصية قوية طوال وقت المباراة بفضل التحضير الجيد خلال الفترة السابقة، مشيداً بالروح العالية والقتالية والاستماتة والكفاح حتى الرمق الأخير من أجل الخروج بنتيجة ايجابية.

في الجانب الآخر أقر الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، أن فريقه أستسهل المباراة وتعامل بثقة زائدة مع مجريات الشوط الأول، ولم يظهر بالمستوى المطلوب خاصة في الناحية البدنية والذهنية مع غياب الروح القتالية والحدة في التعامل مع المباراة، بعكس خورفكان الذي تعامل بجدية كبيرة وأستحق التفوق بعد أن حصل على وقت مثالي للتحضير الجيد على المستوى البدني والفني. headtopics.com

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