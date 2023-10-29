كأس نائب رئيس الدولة بداية قوية لطائرة شباب الأهلي

عادت طائرة شباب الأهلي إلى منصات التتويج بفوزها بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد تغلبها على الوصل بنتيجة أشواط 3-2، مساء أول من أمس، في المواجهة الفاصلة على ملعب صالة نادي النصر، بعدما تبادل الفريقان الفوز، كل على أرضه، بنتيجة واحدة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.

واحتفل لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بقلعة «فرسان دبي» بأول ألقاب الكرة الطائرة في الموسم الجاري، وأكدوا بأدائهم القوي تطلعهم إلى حصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، لتعويض إخفاق الخروج من دون أي ألقاب في الموسم الماضي، بينما أثبت الوصل من خلال أدائه القوي في المواجهات الثلاث للدور النهائي أنه لن يكون منافساً سهلاً، وعزمه على الخروج بأول لقب محلي للطائرة بعد غياب 8 سنوات، عندما توج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2014-2015.

ومثل شباب الأهلي في مواجهة أول من أمس اللاعبون ماجد خميس، محمد خميس، ماجد صقر، ماجد ثاني، فياكسلاف، راشد مبارك، عدنان إبراهيم، تيري ديلمار، خليفة علي، شعبان عيسى، محمد راضي، حمد يوسف، هيرمانس، شامات، بينما مثل الوصل اللاعبون وليد ثاني، مروان سلطان، سعيد ربيع، هنري عمر، محمد شيخي، لجافتوف، تيم جروزير، عبدالقادري أوبيمي، محمد سلطان، سيف وحيد، محمد عبدالحميد، عامر غلام، وليد ربيع، صلاح علي غريب. headtopics.com

في حين أكد ماجد خميس، قائد شباب الأهلي، أن الخبرة لعبت دوراً مهماً في حسم «فرسان دبي» كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وأن المستوى القوي الذي قدمه الوصل أسهم في إنجاح البطولة فنياً وجماهيرياً، ووضح ذلك من الحضور والتفاعل الجماهيري الكبير في المواجهات الثلاث للدور النهائي، وتمنى أن يكون حضور شباب الأهلي دائماً على منصات التتويج في الموسم الجاري، لتعويض الجماهير عن غياب طائرة «فرسان دبي» عن الألقاب في الموسم الماضي.

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