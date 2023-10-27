هل بدأ الاجتياح؟.. هذا ما يجري في غزة

في حين أكد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف، أن العملية العسكرية في غزة مستمرة، دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن ما يجري هو مجرّد توسيع للعمليات وتحركات إسرائيلية عسكرية مكثفة، ولا علاقة له بالعملية البرية.كثّفت تل أبيب غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة مساء الجمعة، في هجوم اعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.كما عاش قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً غير مسبوق من عدة مناطق، بحراً وبراً وجواً، حيث توغّلت عدة دبابات على أكثر من محور.كذلك هاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

يذكر أن إسرائيل تواصل قصف القطاع لليوم الحادي والعشرين على التوالي بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.بعد الاستنفار الكبير الذي شهدته مناطق مصرية على الحدود مع غزة عقب حادثي مدينة في طابا ونويبع جنوب سيناء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصواريخ ...في وقت يشهد فيه قطاع غزة أعنف قصف منذ بدء الحرب يوم السابع من أكتوبر، أعلن البيت الأبيض أن أميركا ليست معنية بأي صراع مع إيران.الأهم هو الأسرىفقد أكد ... headtopics.com

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