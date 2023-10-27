العين يستقبل الإمارات.. والجزيرة ضيفاً على خورفكان

ويستقبل العين المتوهج ضيفه الإمارات، بينما يخوض الشارقة لقاء الأمل بمطاردة القمة، وهو يستقبل بني ياس، في وقت سيحل الجزيرة ضيفاً على خورفكان المتعثر هذا الموسم.

ونجح العين في التألق قارياً بفوزه على الفيحاء السعودي برباعية، أكد بها أن ما حدث في ملعب آل مكتوم في المرحلة الخامسة، لم يكن سوى مجرد تعثر عابر. ويراهن فريق الإمارات على حرمان العين من التحكم بالكرة، وهي العوامل التي قد تساعد «الصقور» على الخروج من دار الزين بنتيجة إيجابية في مباراة تترقب فيها الجماهير مستوى وأداء الثنائي الإسباني المتميز إينيستا وألكاسير، ومدى قدرتهما على صنع الفارق في اللقاء.يبحث الشارقة الخامس «9 نقاط» عن الفوز الأول على أرضه هذا الموسم محلياً، حين يستقبل ضيفه بني ياس السادس «7 نقاط».

وسيكون الدفاع الأبيض أمام تحدي وضع حد لخطورة المتميز الفرنسي يوسف نياكاتيه واتولانت، ما قد يصنع الأمل لبني ياس بتحقيق انتصار ثمين آخر بعد فوزه على الوحدة في الجولة السابقة، والتقدم إلى المركز السادس في الجدول. headtopics.com

ويأمل «فخر العاصمة» أن يواصل حصد النقاط، وتعزيز موقعه في صلب الصراع الذي لم يعد يحتمل نزف المزيد من النقاط، بعدما أهدر الفريق حتى الآن 5 نقاط على أرضه بالخسارة أمام الوحدة، والتعادل مع شباب الأهلي في المرحلة الأخيرة.

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

بلدية مدينة العين توعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على سلامة العلمالعين في 26 أكتوبر / وام / نفذت بلدية مدينة العين حملة توعوية للمحافظة على العلم استهدفت المنازل والمباني في الأحياء السكنية ضمن عدة مناطق من المدينة. اقرأ أكثر ⮕

الجحيم بانتظار «خائن إنتر ميلان» في سان سيرويستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق إنتر متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم... اقرأ أكثر ⮕

العين والشارقة يعيدان بريق الإمارات الآسيوي في 3 جولاتتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

«التايكواندو» يعتمد مواعيد بطولات الموسمعقد اتحاد الإمارات للتايكواندو، اجتماعه الدوري الخامس في إمارة الشارقة على هامش بطولة الصداقة الإماراتية الكورية اقرأ أكثر ⮕

العين لن يستعين بـ'الحكم الأجنبي' أمام فريق الإماراتتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة منتظرةيستقبل الهلال ضيفه أهلي جدة مساء الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين التي انطلقت الخميس وتختتم السبت. اقرأ أكثر ⮕