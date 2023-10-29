معارك السودان تحتدم في نيالا تزامناً مع مباحثات جدة

ومع استئناف المفاوضات، يحاول كل فريق تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، كان آخرها الصراع على نيالا، ثاني كبرى مدن السودان من حيث عدد السكان، في قلب إقليم دارفور.

ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.وتسببت الحرب في تدمير البنية التحتية المترهلة أساساً، وإغلاق 80 في المئة من مستشفيات البلاد، ودفع الملايين إلى حافة الجوع.

ومع عجز القائدين العسكريين عن تحقيق الانتصار لأكثر من ستة أشهر، لا يعتزم أي منهما تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات قبل أن يوجّه إلى الطرف الآخر ضربة عسكرية قاصمة، وهو ما لم يتحقق في الميدان منذ بدء المعارك.وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم، إن المباحثات تتركز على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية». headtopics.com

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