حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني يوم الأحد إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن تنفيذ مثل هذه العملية وسط تصاعد للاشتباكات على الحدود اللبنانية.

وأضاف حزب الله أن الطائرة المسيرة أصيبت قرب الخيام على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وشوهدت وهي تسقط في الأراضي الإسرائيلية. وأفاد الحزب في بيان بأن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر الأحد طائرة "مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية".

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مسؤوليته عن شن المزيد من الهجمات على ما وصفها بأهداف لحزب الله يوم الأحد.الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحاهيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين headtopics.com

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