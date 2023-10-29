ارتفاع الأسعار يُحفّز متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية

التاريخ:واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، محققة زيادة في مؤشراتها في نهاية الأسبوع الجاري، بقيم تراوح بين 1.75 و2.25 درهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب إلى 22 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن مواصلة أسعار الذهب الارتفاع للأسبوع الثالث، أسهم في تحفيز متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، للاستفادة من الزيادات السعرية، لافتين إلى أن الأسواق شهدت معاملات محدودة لشراء المشغولات، مع تخوف بعض المتعاملين من استمرار الزيادات السعرية.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «الأسواق شهدت أخيراً نشاطاً لافتاً في إقبال متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية الدولية، وزيادة الطلب على الذهب في الأسواق العالمية». headtopics.com

وأشار إلى أن «منافذ البيع شهدت معاملات محدودة لمتعاملين في شراء المشغولات، مع تخوف من استمرار أسعار الذهب في تسجيل مزيد من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة». من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «مبيعات المشغولات شهدت بطئاً في الطلب، مع استمرار أسعار الذهب في تسجيل ارتفاعات جديدة، فيما شهدت الأسواق إقبال متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، للاستفادة من الزيادات السعرية الكبيرة للمعدن الأصفر».

واعتبر مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أنه «في ظل الارتفاعات السعرية القياسية التي سجلها المعدن الأصفر، تشهد الأسواق حالياً بيع متعاملين لمنتجات من السبائك والعملات التي بحوزتهم للمتاجر، فيما تراجع شراء المشغولات بشكل لافت». headtopics.com

وأضاف أن «متعاملين ينفّذون عمليات شراء للسبائك والعملات بأوزان متوسطة وصغيرة، مع توقع تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات جديدة، ومع اللجوء للذهب كملاذ آمن، في ظل الاضطرابات الاقتصادية الدولية». وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 243 درهماً، بارتفاع 2.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، مبلغ 225 درهماً، بزيادة 2.25 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 217.75 درهماً، بارتفاع بلغ درهمين، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 186.

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