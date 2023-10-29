ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر 8000 فلسيطيني

ارتفاع حصيلة الضحايا، يأتي في وقت كشف فيه الهلال الأحمر الفلسطيني عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، بعدما شنت الطائرات الإسرائيلية هجوماً ضخماً وعنيفاً على عموم مناطق القطاع.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعياً مجدداً إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء. وقال غوتيريش، خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو: «الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة»، مبدياً أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها».

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