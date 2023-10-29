«دانوب للتطوير» تدعم «مبادرات محمد بن راشد العالمية» بـ 25 مليون درهم

مؤسسة مبادرات محمد بن راشد تمكّنت خلال 2022 من إحداث أثر إيجابي في حياة 102 مليون من 100 دولة حول العالم. من المصدرأعلنت شركة دانوب للتطوير العقاري، تخصيصها وحدات عقارية بقيمة 25 مليون درهم لدعم برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفّذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم.

وتعهدت شركة دانوب للتطوير العقاري، بتقديم وحدات عقارية خلال خمس سنوات المقبلة، من أجل الإسهام في دعم مشروعات المؤسسة الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً، والتي تعمل ضمن منظومة تستهدف دعم قطاعات حيوية في المجتمعات والبلدان المعنية، وإيجاد حلول عملية مبتكرة للتصدي للتحديات الثقافية والمعرفية والاقتصادية والمجتمعية والصحية والبيئية والإنسانية، ويعد هذا الإسهام الأول من نوعه في دعم الوقف العقاري لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، رضوان ساجان: «فخورون بالإسهام في دعم مشروعات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية التي تحمل معاني إنسانية وحضارية سامية، وتؤكد في الوقت نفسه، تجذر قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإماراتي الساعي إلى نشر بذور الخير في كل أنحاء العالم». headtopics.com

وأضاف: «تعبر إسهاماتنا عن التزامنا بدعم المبادرات الإنسانية، وحرصنا على ترجمة مسؤوليتنا المجتمعية ومساندة مبادرات الخير التي تطلقها دولة الإمارات، لتنفيذ برامج مستدامة تترك بصمة إيجابية في حاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، أن «المؤسسة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمكنت خلال عام 2022 من إحداث أثر إيجابي في حياة 102 مليون من 100 دولة حول العالم». headtopics.com

وأضاف أن «البرامج والمشروعات المستدامة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، تجسد نموذجاً للعطاء الإنساني، وتعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، ودورها المؤثر في العمل على ابتكار حلول للتحديات التي تواجه كل المجتمعات حول العالم، مثمناً مبادرة شركة دانوب للتطوير العقاري التي ستسهم في تحقيق أهداف المؤسسة في التصدي للتحديات الإنسانية والتنموية والمجتمعية حول العالم».

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