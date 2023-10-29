مناوشات إسرائيل و«حزب الله» تهدد بنسف قواعد الاشتباك

قواعد الاشتباك بين الطرفين، فيما نددت قوات «اليونيفيل» باستهداف مقراتها، معتبرة أن ذلك جريمة تنتهك القانون الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على مرتفعات الجليل الأعلى، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة. وقال الجيش إنه «تم اعتراض اثنتين من المقذوفات من قبل الدفاعات الجوية، لكن بعض هذه القذائف تسبّبت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة.

ومساء السبت، ذكرت وكالة الإعلام الرسمية في لبنان، أن ضابطاً من قوات حفظ السلام «اليونيفيل» أصيب جراء قصف إسرائيلي على جنوب البلاد. ورداً على ذلك، قالت «اليونيفيل»، أمس الأحد، إن مهاجمة قواتها «انتهاك للقانون الدولي وجريمة يجب إدانتها»، وذلك عقب تعرّض مراكز تابعة لها للقصف مرتين. headtopics.com

وتابع، «أصيب جندي حفظ السلام بجروح طفيفة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في المقرّ العام لليونيفيل في (بلدة) الناقورة، وحالته مستقرة حالياً». وقال المسؤول الأممي: «نحثّ بقوة جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف إطلاق النار فوراً». وشدد على أن «مهاجمة حفَظة السلام التابعين للأمم المتحدة، انتهاك للقانون الدولي وجريمة يجب إدانتها، وقد بدأت التحقيقات في كلا الحادثين».

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