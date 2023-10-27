الشارقة تدعم «تراحم من أجل غزة» بمبادرات خيرية

«الشارقة للثروة السمكية» نظمت المبادرة للمساهمة في حملة «تراحم من أجل غزة». من المصدرنظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مبادرة خيرية للمساهمة مع مؤسسة القلب الكبير للتبرع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي استهدفت من خلالها موظفي الهيئة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

وأكد رئيس الهيئة علي أحمد أبوغازيين، أن المبادرة شملت جمع التبرعات من قبل موظفي الهيئة، تزامناً مع حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الدولة لمساعدة وإغاثة المتضررين من الحرب في غزة، حيث ترسخ هذه المبادرة لدى موظفي الهيئة مفاهيم التكاتف المجتمعي وإيجابيات العمل التطوعي، من خلال مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في الدول التي تتعرض للأزمات والمبادرة إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً...

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