الإمارات تواصل دعم «تراحم من أجل غزة» بتبرعات مادية وعينية

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية والطبية، ضمن حملة «تراحم من أجل غزة».

ولفت الرقباني إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة في أوقات الأزمات ليست غريبة على القيادة في دولة الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة الخير، التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً في مساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.

وتواصل جمعية دبي الخيرية استقبال التبرعات العاجلة لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»، مهيبة بالمحسنين وأهل الخير بالتبرع لدعم هذه الحملة والمساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها، والتخفيف من معاناة مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في غزة، لا سيما الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وتوفير احتياجاتهم الطبية والغذائية والمعيشية الملحة، من خلال قنوات التبرع عبر الحسابات البنكية للجمعية. headtopics.com

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لـ«البيان»، أن دبي الخيرية كثفت نشاطها الترويجي للحملة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إضافة إلى الرسائل النصية والبرامج الإذاعية، و«الكاونترات» والحصالات الذكية المنتشرة في المراكز التجارية في الإمارة، للإعلان عن الحملة والتعريف بطرق التبرع لها.

وقال: وتأتي هذه الحملة التي تستقبل التبرعات والدعم من أفراد المجتمع استكمالاً لمنظومة الدعم الإنساني بتوفير الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة ترجمة لأواصر الأخوة والتراحم لمساندة المكلومين وتقديم العون لهم. headtopics.com

ودعا المدير التنفيذي جميع المحسنين إلى تقديم الدعم لهذه الحملة التي تحمل الكثير من المعاني والدلالات، وتؤكد مساعي الإمارات عبر مؤسساتها الخيرية نحو تقديم مختلف صور الدعم الإنساني العاجل للمحتاجين.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

الإمارات تواصل فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الشعب الفلسطينيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تواصل فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الشعب الفلسطينيتتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني... اقرأ أكثر ⮕

'ميركاتو' يشارك في حملة 'تراحم - من أجل غزة'دبي في 25 أكتوبر / وام / يشارك مركز ميركاتو بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة 'تراحم من أجل غزة' للتضامن مع الأشقاء غزة التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم مساعدات عاجلة لهم. اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة» تستهدف تجهيز 15 ألف سلة إغاثية جديدةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

تنظم الفعالية الثالثة الأحد المقبل في أبوظبي ودبي..الإمارات تواصل فعاليات حملة 'تراحم من أجل غزة' لإغاثة الشعب الفلسطيني- جهزت حتى الآن 38 ألف حزمة وجمعت 800 طن من المواد الإغاثية..أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تتواصل حملة 'تراحُم من أجل غزة' التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني. اقرأ أكثر ⮕

«حمد للأعمال الإنسانية» و«خيرية الفجيرة» تقدمان 800 طن من المواد الغذائية لـ «تراحم من أجل غزة»الفجيرة - وام بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية، والطبية ضمن حملة «تراحم من أجل غزة». اقرأ أكثر ⮕