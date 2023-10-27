البيت الأبيض: أمريكا لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيل

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل، في وقت يوسع فيه الإسرائيليون عمليتهم العسكرية في غزة ضد حركة (حماس).

يأتي التحرك الإسرائيلي فيما تسعى الولايات المتحدة للترتيب لهدنة إنسانية لإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين في غزة. ولم يتضح بعد كيف ستؤثر العملية البرية الموسعة على الجهود الرامية إلى وقف القتال مؤقتا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي اليوم الجمعة في إفادة صحفية إنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة. لكنه ذكر أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعدما قتل مسلحون من حماس 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.وتابع أن الولايات المتحدة تواصل مع إسرائيل بحث أهداف عمليتها والحاجة إلى حماية المدنيين في غزة والجهود الرامية لإعادة الرهائن الإسرائيليين والحاجة إلى دراسة ما الذي سيأتي بعد العمليات البرية في غزة. headtopics.com

وتابع "منذ البداية، أجرينا وسنواصل إجراء محادثات معهم حول الطريقة التي سيفعلون بها هذا. ولم نتردد في التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا في صفوف المدنيين والأضرار الجانبية والنهج الذي ربما يختارونه. ذلك ما يمكن للأصدقاء فعله، ونحن أصدقاء".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

واشنطن: لا نضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في غزةأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في عمليتها العسكرية الجارية في قطاع غزة، موضحة أنها سألت تل أبيب عن اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: أمريكا تدعم وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقودموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بلينكن ووانغ يي يبحثان صراع الشرق الأوسط و«بحر الصين»أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أنه من المزمع أن يكون الصراع في الشرق الأوسط على جدول أعمال مباحثات وزير خارجية الصين اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات الجمعة في البيت الأبيضيزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي البيت الأبيض، الجمعة، لإجراء مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، وربما الرئيس اقرأ أكثر ⮕

أميركا: لسنا معنيين بأي صراع مع إيران.. والأسرى أولاً!في وقت يشهد فيه قطاع غزة أعنف قصف منذ بدء الحرب يوم السابع من أكتوبر، أعلن البيت الأبيض أن أميركا ليست معنية بأي صراع مع إيران.الأهم هو الأسرىفقد أكد جون ك اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض يتهم موسكو بإعدام جنود روس في أوكرانياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕