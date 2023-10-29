التعليم الأخضر.. الاستدامة تبدأ من مقاعد الدراسة

، لتعزيز الوعي البيئي ومحو الأمية البيئية. وتجاوزت أهمية التعليم الأخضر حيز المناقشات في الفصول الدراسية، لتصبح عنصراً حاسماً في تشكيل مستقبل مستدام وبناء أجيال الاستدامة.
أكد عدد من التربويين أن للتعليم دوراً حاسماً ومؤثراً في تغيير ثقافة المجتمع بمختلف فئاته، والارتقاء بسلوكاته التي تشمل قضايا البيئة، فضلاً عن تمكين الأجيال القادمة من التنقل في التضاريس المعقدة للإشراف البيئي، وتغييرات المناخ التي تشكل تحدياً كبيراً للعالم اليوم.
ويرى أولياء الأمور أن تضمين التعليم الأخضر في المناهج الدراسية يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسيرة تعليم أبنائهم، لأنها فرصة ذهبية لتعزيز الثقافة البيئية للطالب وولي الأمر، وتفعيل دورهما في قضايا المناخ والمشاركة في بناء السياسات المستقبلية لحماية الموارد الطبيعية. headtopics.com
يشمل التعليم الأخضر الأنشطة والبرامج التثقيفية لمفاهيم البيئة والحفاظ عليها، وتعزيز مسارات التعليم البيئي، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من دول العالم، التي حرصت على تضمينه في المناهج الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة، وتركز مستهدفاته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمين خطط المناخ في المنظومة التعليمية، وتزويد الأطفال والشباب بالتعليم المناخي والمهارات المراعية للبيئة، لتمكينهم من التكيف مع آثار تغير المناخ ومواجهتها، فضلاً عن تدريب المديرين والمعلمين والمعلمات، لتوفير التعليم المناخي في...
وأفادت بأن التعليم الأخضر، منارة للأمل في عالم يواجه تهديدات بيئية غير مسبوقة، باتت محور اهتمام الأكاديميين والمتخصصين. وهو قوة تحويلية تشكل المواقف والسلوكات والأولويات المجتمعية، برعاية المتعلمين بيئياً الذين يدركون شبكة الحياة المعقدة ودورهم فيها، كما يحفز التعليم الأخضر حركة نحو عالم أكثر استدامة وتناغماً، لاسيما أن العالم يقف على مفترق طرق التدهور البيئي والتجديد، فإن الاستثمار في التعليم الأخضر ليس مجرد خيار، بل ضرورة لبناء طريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً. headtopics.com