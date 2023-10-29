100 جامعة من 20 دولة تستعرض تخصصاتها في «نجاح أبوظبي»

من أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، واليابان.

وشهدت فعاليات اليوم الأول إقبالاً لافتاً من الطلاب وأولياء الأمور على أجنحة الجامعات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض للتعرف إلى المنح الدراسية التي تقدمها والبرامج التعلمية والتخصصات الجديدة ومتطلباتها في الجامعات لتحديد مساراتهم التعليمية في المستقبل.

ويربط معرض نجاح الذي يلقى دعم وزارة التربيّة والتعليم سنويّاً، ما يزيد على 16 ألف من الطلبة من جميع أنحاء الدولة مع الجامعات والكليات الرائدة في مختلف بقاع العالم. ويقدم المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، فرصة كبيرة لالتقاء نخبة من أعرق الجامعات العالمية، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصممة لتتناسب مع طلبة الصفوف الدراسية وعائلاتهم، من مواطنين ومقيمين وزائرين، من مختلف الجنسيات، لصقل مهارات الطلبة وتعزز ثقافتهم نحول المتطلبات الجامعية. headtopics.com

وحرصت عدد من أجنحة الجامعات الوطنية في الدولة على تعريف المشاركين بمتطلبات كل تخصص في الجامعة ونسب القبول في الجامعات، إضافة إلى تعريفهم بالبرامج والتخصصات الجديدة التي طورتها لتناسب وتواكب سوق العمل في المستقبل.

وقال بسام مرة، المدير التنفيذي للتسويق واستقطاب الطلاب في جامعة أبوظبي، إن معرض نجاح أبوظبي يعد من أهم معارض التعليم في الإمارة لتسليط الضوء على التخصصات الجديدة التي تطرحها الجامعات إيماناً منها بأن طلاب المدارس هم قادة الغد، ما يجب توجيههم إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل. headtopics.com

وأضاف ل«الخليج» أن الجامعة تستعرض 6 برامج وتخصصات جديدة تشمل بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية والتكنولوجيا المالية والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية واتصالات التسويق الإلكتروني، وتركز هذه البرامج على التكنولوجيا وإدارة البيانات والاستدامة، إضافة إلى التفكير النقدي وحل المشكلات والذكاء العاطفي وريادة الأعمال. وقال أحمد البارودي مدير القبول التنفيذي في جامعة زايد، إن الجامعة تشارك كل عام في معرض نجاح لاستقطاب الطلاب وتعريفهم بالجامعة وطرق التسجيل.

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