البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست تنطلق اليوم

الأمواج، في العاصمة أبوظبي، البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، التي تستمر منافساتها حتى الرابع من نوفمبر المقبل، بتنظيم النادي واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد البطولة العالمية مشاركة 170 متسابقاً، وهي انطلقت السبت بمرحلة الفحص الفني في المنافسة والإشراف على سلامة قياسات كافة القوارب المشاركة للبحارة، وأيضاً التسجيل الرسمي في المنافسة، حيث وصل عدد الدول إلى 28 دولة، وتسمح قوانين البطولة بمشاركة دول من خارج المنظومة الآسيوية وأيضاً الدول المندرجة ضمن منظمة الأيودا.

ويقام اليوم الاثنين الحفل الافتتاحي للبطولة على كاسر الأمواج، حيث تطوف في بداية الحفل أعلام الدول المشاركة في المنافسة، ثم تستمر فقرات حفل الافتتاح المختلفة. وتستمر السباقات بشكل يومي في موقع المنافسة خارج جزيرة اللولو وعلى المسار المخصص للبطولة حتى اليوم الختامي الذي سيشهد تتويج الأوائل والفائزين على مستوى البطولة العالمية. headtopics.com

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن العاصمة أبوظبي على موعد استثنائي مع استضافة الحدث الذي يقام للمرة الأولى بهذه الضخامة والمشاركة الدولية في البطولة، وقال: «تجمع مهيب وجميل لأبطال ومنتخبات القارة ومنظمة أيودا في البطولة، وسعداء بأن يكون كاسر الأمواج محطة سياحية وعالمية مهمة خلال هذه الفترة».

واعتبر سالم الرميثي أن المشاركة وحجم الوفود الحاضرة تعكس القوة والمكانة الكبيرة لهذه البطولة، وقال: «أن نشاهد عمالقة الأيودا في منافسة للوصول للمراكز الأولى والتفوق هو شيء كبير ويؤكد أن هذه البطولة تحظى باهتمام كبير على الصعيد العالمي، الأوبتمست من المراحل الأولى في الإبحار الشراعي وهي مرحلة إعداد مهمة أيضاً للبحارة الشبان والناشئين». headtopics.com

ووجه الرميثي الشكر إلى راعيي البطولة مع النادي وهما أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي، مؤكداً على دورهما الكبير في إنجاح وتفوق الحدث.

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