الإمارات والأردن توسعان الاستثمار في مجالات رئيسية بملياري دولار

وقع المذكرة محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومن الجانب الأردني زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. كما أعلنت «القابضة» (ADQ)، ــ شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها ــ إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمار الأردني، لتأسيس صندوق استثمار مشترك بين الطرفين؛ حيث تجسّد هذه الشراكة التزام «القابضة» (ADQ) بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة، كما تهدف مع صندوق الاستثمار الأردني من خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما وإمكاناتهما، إلى تطوير البنية التحتية والصناعات التصديرية، وتشجيع الابتكار الذي يهدف إلى إيجاد تأثير مستدام في الاقتصاد الأردني.

وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا، لضمان النمو الجماعي والازدهار الاقتصادي.. مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تجسّد رغبتنا في تعزيز التعاون والاستثمار في الأردن، وترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن. ونحن نتطلع إلى العمل مع الأشقاء في الأردن، لاستكشاف فرص جديدة، وخلق مستقبل أكثر إشراقاً، وتحقيق النمو للبلدين».

من جهتها، قالت زينة طوقان: «إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة للبناء على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، كما تؤكد التزامهما المشترك بتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلدين.. ونأمل من خلال التعاون وتبادل الخبرات أن نمهد الطريق للابتكار والنمو الذي سيعود بالنفع على شعبي الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارتان استكشاف الفرص المتاحة، لتعزيز الاستثمارات الثنائية والناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.

