الإمارات والأردن.. شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

وتؤمن قيادة دولة الإمارات بالقدرات التكاملية من هذه الشراكة الصناعية خصوصاً على مستوى خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة في دول الشراكة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: شراكة بين «نوفارتس» و«الإمارات للأورام»أبرمت جمعية الإمارات للأورام شراكة تعاون جديدة مع شركة «نوفارتس» الطبية تهدف إلى إحداث تغيير جذري

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 90.1 مليار درهم تجارة الإمارات والأردن خلال 10 سنواتنما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والأردن خلال السنوات الـ10 الماضية بنسبة 138% ليصل إلى 16.4 مليار درهم بنهاية عام 2022...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ثاني الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تربطهما شراكة تجارية واستثمارية راسخة ومزدهرة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئتشكل مشاريع الإمارات العالمية في نشر حلول الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئ- 'أبوظبي للتنمية' مول 11 مشروعاً للطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ بقيمة 50 مليون دولار.- إنتاج 6.4 ميغاواط من الطاقة النظيفة تغطي احتياجات سكان تلك الجزر.- 3.7 مليون دولار وفورات ناتجة عن وقود الديزل.- 8447 طناً سنوياً انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .- تحقيق الأهداف الاستراتيجية نحو بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕