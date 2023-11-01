الأرجنتين تدين هجوم إسرائيل على مخيم لاجئين في غزة

ويأتي هذا البيان بعد يوم من قطع بوليفيا المجاورة في أمريكا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب هجماتها على قطاع غزة، كما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل.

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ALKHALEEJ: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزةأبوظبي - وام دانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي قامت به إسرائيل على مخيم جباليا في قطاع غزة والذي أسفر عن مئات الضحايا والمصابين، مؤكدة على أن استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها.

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WAMNEWS: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أدانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي قامت به إسرائيل على مخيم جباليا في قطاع غزة والذي أسفر عن مئات الضحايا والمصابين، مؤكدة على أن استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها.

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ALBAYANNEWS: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

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ALARABIYA_BRK: إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفيفيما أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة المسلحة ذلك.وقال الجيش في بيان إن

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