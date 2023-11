- الوظائف: تشكّل الخوارزميات جزءاً من الحياة اليومية للبشر منذ فترة طويلة، لكنّ النجاح غير المسبوق الذي حققه برنامج «تشات جي بي تي» (المطوّر من شركة «أوبن إيه آي») أعاد إشعال الجدل في عام 2023. وفي هذا الإطار، يُثير ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج النصوص والصور والأصوات بأوامر بسيطة في لغة الحياة اليومية، بشكل خاص، مخاوف مرتبطة بتقادم بعض الوظائف.

مخاطر الذكاء الاصطناعي... بين الحقيقة والخيال

الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي يوقعون أول إعلان عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي

قيود أمريكية تهوي بسهم «إنفيديا» إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
تراجعت أسهم شركة إنفيديا، الثلاثاء نحو 5% تقريبا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد تقرير أفاد بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى إلغاء طلبيات رقائق متطورة للصين...

«تقليلاً للمخاطر».. أمريكا تراقب مطوري الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن توقيع الرئيس جو بايدن لأمر تنفيذي يكلفها خلاله بتولي مسؤولية مراقبة تطوير الذكاء الاصطناعي

ماسك: قمة سلامة الذكاء الاصطناعي تهدف لتأسيس إطار تنظيمي لهذه التكنولوجيا
قال إيلون ماسك، أمس الأربعاء، «إن أول قمة معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، تهدف إلى تأسيس إطار تنظيمي

ماذا يعني 'الأمر التنفيذي' لمستقبل الذكاء الاصطناعي الذي وقعه بايدن؟

