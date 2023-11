القمة الشرطية العالمية تعرض أجندتها في المعارض والمؤتمرات الدولية

وقال ملازم خليفة الفقاعي، رئيس قسم القمة الشرطية العالمية: «إن المكتب التنفيذي للقمة يسعى لضمان استدامة تعزيز الجهود الدولية بين الأجهزة الشرطية، ووكالات إنفاذ القانون على أعلى مستوى، والتأكيد على ضرورة توسيع أفق التعاون على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وترسيخ التواصل مع الحكومات وصانعي السياسات، ومناقشة الأولويات الرئيسية التي تشكّل مستقبل أجهزة الشرطة، مع التزامن بالاطلاع على أحدث الحلول والمستجدات التقنية الداعمة لقطاع السلامة العامة والأمن في مواجهة التهديدات المتزايدة والمتعددة،...

وأضاف الملازم الفقاعي: «نسعى من خلال الحضور الدولي في المعارض والمؤتمرات التخصصية العالمية إلى دعم جهود القمة الشرطية العالمية، والدعوة إلى تبني منهجيات عمل متعددة حديثة، تتسم بالمرونة وتواكب المتغيرات العالمية في اتجاهات الجريمة بالاستعانة بالأدوات الرقمية، ومن ثم تأتي مشاركتنا في 3 معارض ومؤتمرات متخصصة في غاية الأهمية، تتمثل في «جيتكس جلوبال»، والذي أقيم في شهر أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي، نظراً لأهمية استقطاب عارضين وشركات متخصصة، تدعم جهود الشرطة والأمن في مكافحة...

كما نوه بمشاركتهم في حملة للمنظمة الأوروبية لشرطة الطرق، والهادفة إلى تعزيز نهج «فيجن زيرو»، الخاص بتخفيض وفيات الطرق في أوروبا إلى صفر، كما عرض وفد القمة أوراق عمل تخصصية في المؤتمر التابع للمنظمة الأوروبية ومعرضها الجانبي.

وأشار إلى مشاركة فريق عمل القمة الشرطية العالمية في مؤتمر الرابطة الدولية لقادة الشرطة «IACP» أكبر رابطة مهنية تخصصية لقادة الشرطة، وأكثرها تأثيراً في العالم، والحدث الأكبر لإنفاذ القانون، والذي استقبل أكثر من 16 ألف متخصص في السلامة العامة لتعلم التقنيات الجديدة.

