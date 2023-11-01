الإمارات والأردن توقعان مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون الاستثماري في القطاعات الرئيسية

وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا، لضمان النمو الجماعي والازدهار الاقتصادي .. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تجسد رغبتنا في تعزيز التعاون والاستثمار في الأردن، وترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن. ونحن نتطلع إلى العمل مع الأشقاء في الأردن لاستكشاف فرص جديدة وخلق مستقبل أكثر إشراقا وتحقيق النمو لكلا البلدين".
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