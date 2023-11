الأمم المتحدة تندد بقصف جباليا وتقول: القتال دخل مرحلة أكثر رعباً

وأضاف «يبدو العالم غير قادر وحتى متردداً في التحرك»، مؤكداً «هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. نحتاج إلى تغيير مهم». وتسبب قصف على مخيم جباليا الثلاثاء، في مقتل 47 شخصاً، بينهم قيادي في حماس مرتبط بهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر بحسب إسرائيل.وقالت حماس، إن سبعة رهائن، بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية، قُتلوا في القصف، دون التمكن من التحقق من المعلومات.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا غداة قصف إسرائيلي على المنطقة ذاتها.

