سائح يثير الذعر في البرتغال بخطأ ترجمة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائح (36 عاماً) كان يحاول طلب عصير فواكه في أحد مطاعم لشبونة، وجاءت بنتائج عكسية بعد أن حاول ترجمة اسم فاكهة الرمان إلى اللغة البرتغالية باستخدام أحد تطبيقات اللغة، ثم كتب الترجمة على منديل وسلمه إلى النادل.

ولم يكن يعلم أن التطبيق قام عن طريق الخطأ بتكرار كلمة قنبلة يدوية، ما دفع الموظف المذعور إلى تفسير الرسالة على أنها تهديد بوجود قنبلة وقام باستدعاء الشرطة. وتظهر اللقطات المصاحبة من وسائل الإعلام المحلية خمسة ضباط يقتربون من السائح البائس، وبنادقهم مصوبة تجاهه وهو مستلق على الأرض مثل مشهد من فيلم، ثم قاموا بتقييده واحتجازه.

تم نقل السائح بعد ذلك إلى مركز شرطة محلي للاستجواب، ثم أطلق سراحه لاحقاً بعد أن تبين أنه لم يكن بحوزته أي أسلحة. فتشت السلطات غرفته بالفندق وفتشت المطعم أيضاً.

