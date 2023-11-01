كرسي لـ«اليونيسكو» في جامعة القاهرة لحماية التراث

ويوجد لدى «اليونيسكو» نحو 917 كرسياً في أكثر من 850 مؤسسة وجامعة في 114 دولة، واستحوذت مصر على 4 كراسٍ منها، في السنوات الماضية في تخصصات مختلفة. وقال د. محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة: إن توقيع الاتفاقية يستهدف الحفاظ على التراث الثقافي، ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، من خلال توفير فرص العمل، ورفع مستوى الوعي العام بقيمة التراث الثقافي بين الشباب والمجتمع المدني، وذلك في إطار التعاون المستمر بين جامعة القاهرة والمنظمة الدولية في مختلف مجالات التربية والعلوم والثقافة.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن كرسي اليونيسكو للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث الثقافي، يهدف كذلك إلى الحفظ الوقائي، والرصد، وحماية التراث الثقافي المادي، من خلال استخدام أحدث تطورات العلوم والتكنولوجيا في البحث والدراسة والحفظ، وحماية التراث الثقافي المادي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية من خلال العمل التعاوني الدولي، لإنشاء شبكة محلية ودولية متعددة الثقافات من الشركاء، وتبادل المعرفة، ودعم برامج التدريب وورش العمل والدورات، وتوفير الخدمات الفنية والاستشارية للمشروعات.
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WAMNEWS: 'جامعة الإمارات' تطلق مساقاً اختيارياً حول تنمية الطفولة المبكرةالعين في 31 أكتوبر / وام / أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإطلاق مساق اختياري حول تنمية الطفولة المبكرة ضمن خطتها الدراسية.
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