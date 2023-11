«أستون مارتن» تتكبد 59 مليون دولار في 3 أشهر.. والسهم يتراجع 11%

كما أعلنت شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية عن خفض توقعاتها لحجم مبيعاتها خلال عام 2023 بأكمله، بسبب وجود بعض المشكلات في إنتاج سيارتها الرياضية الجديدة «DB12». وتتوقع أستون مارتن الآن إنتاج 6700 وحدة من هذا الطراز عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة عند 7000 وحدة.

وقال لورانس سترول، الرئيس التنفيذي للشركة: «شهد إطلاق طراز DB12 طلباً استثنائياً، وجذب عملاء جدداً تجاوزت نسبتهم 55%». مضيفاً بأن بدء عمليات التسليم من الجيل الأحدث للسيارات الرياضية ذات المحرك الأمامي، يعتبر إنجازاً مهماً، سيعيد وضع أستون مارتن كعلامة تجارية فائقة الفخامة وعالية الأداء، وسيعزز نموها، ويحقق مستويات أعلى من الربحية.

في المقابل، سجلت «أستون مارتن» صافي ديون في الربع الثالث قدره 750 مليون جنيه استرليني، بانخفاض من 766 مليوناً في نهاية عام 2022، ومع ذلك، لا تزال الشركة ترزح تحت كومة كبيرة من الديون، وتواصل الجهود، لتقليصها في الميزانية العمومية المتخبطة. (وكالات)

