اتصالات ومباحثات دولية مكثفة لإدخال مساعدات إلى غزة

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات بشكل مفصل للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء تناول الكارثة المعيشية، التي باتت تحدق بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، كما تم التشاور حول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية..

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض كيربي أن 66 شاحنة دخلت غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكر مصدر مطلع أن الجانب المصري قام بتجهيز 60 شاحنة محملة بالمساعدات ليتم إرسالها إلى غزة، حيث تخرج الشاحنات عبر منفذ «العوجا» وسط سيناء، ومنه إلى المنفذ المواجه له وهو «نتسانا» حيث يقوم الطرف الإسرائيلي بتفتيشها ثم تسلك الطريق المؤدي إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني لتدخل إلى غزة.

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات. وقالت ليزا دوتن مسؤولة المساعدات البارزة بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي: «من الضروري وجود أكثر من نقطة دخول إلى غزة إذا أردنا إحداث الفارق.. كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات».

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن السلطات المصرية تستعد لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة. وقال مسؤول طبي بمدينة العريش «ستتواجد فرق طبية اليوم (الأربعاء) عند معبر رفح لفحص الحالات القادمة (من غزة) فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى». وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: الأمم المتحدة تحذّر : الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: وزير الخارجية البريطاني: نسعى إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزةأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الاثنين، أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وآخرين في محاولة للتوصل إلى هدنة إنسانية لإدخال المسا

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أثينا تبحث مع حلفائها إيصال مساعدات إنسانية لغزة عبر البحرأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، الاثنين، أنّ أثينا «تبحث مع حلفائها» الأمريكيين وفي الأمم المتحدة، إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عن طريق البحر.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: دعوات دولية إلى «هدنة إنسانية» في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جنوب إفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزةدعت جنوب إفريقيا، الاثنين، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي علي غزة إلى 8525 فلسطينياًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 8525 قتيلاً...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕