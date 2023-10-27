أمسيات طهي لبيير غانيير بدبي في نوفمبر

ويستعد مطعم «بييرز تي تي» في الفندق ليقدم تجربة استثنائية في فن الطهي مكونة حصريا من 5 أطباق في ختام الزيارة وذلك احتفالاً بـمرور 15 عاماً على تأسيسه في دبي. ويتزامن هذا الاحتفال مع إطلاق قائمة موسمية جديدة لمطعم «بييرز تي تي»، التي صممها بيير غانيير والشيف ماثيو بالبينو.

ويمكن للضيوف المشاركة في رحلة طهي مكونة من 5 أطباق بإشراف الشيف نفسه، حيث أن الفرصة متاحة لعشاق الطعام للتفاعل مع الشيف العالمي الشهير والاستمتاع بتجربة طهي لا يجب تفويتها. وفي تعليقه على الزيارة، قال توماس شميلتر، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»: «بيير غانيير رائد عالمي في عالم الطهي، وضيوفنا على موعد مع تجربة تناول طعام استثنائية حيث يمكنهم الاستمتاع بفن الطهي لهذا الشيف العالمي الشهير. وزيارته تسلّط الضوء على التفوق الطهي في دبي على الساحة العالمية».

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