أسبوع الساعات دبي 2023 يحتفي بصناعة الساعات الفاخرة

تحت رعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، عضو مجلس دبي، يستقبل «أسبوع الساعات دبي 2023» ضيوفه، لحضور المعرض بنسخته السادسة، والتي تعد الأكبر لهذا العام؛ للاحتفاء بفنّ صناعة الساعات، والاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال؛ حيث يشهد المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستثري تجربة الزوار من محبي عالم الساعات الفاخرة.

ويجمع المعرض، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في مبنى البوابة بمركز دبي المالي العالمي، بين العديد من الصناعات؛ مثل: صناعة الساعات، والتصميم، والسيارات، والفنون. وستعرض أكثر من 60 علامة تجارية عالمية رائدة في عالم صناعة الساعات أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أيضاً أن تكشف العديد من هذه العلامات عن إصدارات محدودة حصرياً في هذا الحدث المميز.

وسيتضمن برنامج هذا العام أيضاً مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من خبراء ورواد صناعة الساعات في العالم، بما في ذلك ورشة عمل فريدة من نوعها تديرها نور الحسن، مؤسس ورش عمل فن «الكينتسوغي». إلى جانب ذلك، سيشارك ماكس بوسر في تقديم رؤيته الإبداعية في تصميم وبناء العلامة التجارية. headtopics.com

كما تتميز نسخة هذا العام من المعرض بمشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين والمشرفين المشهورين في عالم صناعة الساعات، بما في ذلك: فرانسوا هنري بننامياس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوديمار بيجيه»؛ ومحمد عبد المجيد صديقي، رئيس الشؤون التجارية لشركة «صديقي القابضة»؛ ودانييلا دوفور، صانعة ساعات؛ وجان أرنو، مدير في قسم تصنيع الساعات في «لويس فيتون»؛ ونيكولاس فولكس، مؤلف ومؤرخ؛ وجورج بامفورد، مؤسس قسم الساعات لدى «بامفورد»؛ وأوستن تشو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة...

إلى جانب ذلك، تنظم مؤسسة صناعة الساعات الفاخرة مجموعة من المسابقات التي تقام في قلب المعرض؛ حيث يمكن للزوار المشاركة ومسح مجموعة من الساعات الفريدة عبر تطبيق «أسبوع الساعات دبي» DWW والإجابة عن خمسة أسئلة بشكل صحيح، والحصول يومياً على فرصة للفوز بإحدى الساعات الفاخرة. headtopics.com

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